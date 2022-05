தேசிய செய்திகள்

டெல்லி: கொரோனாவால் உயிரிழந்த டாக்டர் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.1 கோடி நிவாரணம்..!! + "||" + Delhi: Rs 1 crore relief for the family of the doctor who died due to corona .. !!

டெல்லி: கொரோனாவால் உயிரிழந்த டாக்டர் குடும்பத்தினருக்கு ரூ.1 கோடி நிவாரணம்..!!