மாநில செய்திகள்

தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்கள் கடத்தல் - முத்தரசன் குற்றச்சாட்டு + "||" + The winner of the election candidates, kidnapping - CPI state secretary muttaracan charge

தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்கள் கடத்தல் - முத்தரசன் குற்றச்சாட்டு