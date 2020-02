மாநில செய்திகள்

அ.தி.மு.க. அரசு சொல்வது ஒன்று, செய்வது வேறு: தமிழகத்தில், 3 ஆண்டுகளில் 2 ஆயிரம் புதிய மதுக்கடைகள் - மு.க.ஸ்டாலின் டுவிட்டர் பதிவு + "||" + AIADMK What the government says is one thing to do: Two thousand new liquor shops in Tamil Nadu in 3 years - MK Stalin's Twitter post

அ.தி.மு.க. அரசு சொல்வது ஒன்று, செய்வது வேறு: தமிழகத்தில், 3 ஆண்டுகளில் 2 ஆயிரம் புதிய மதுக்கடைகள் - மு.க.ஸ்டாலின் டுவிட்டர் பதிவு