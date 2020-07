மாநில செய்திகள்

சாத்தான்குளம் வழக்கை விசாரிக்கும் மேலும் 2 சி.பி.ஐ. அதிகாரிகளுக்கு கொரோனா + "||" + Infection to the arrested Special Sub-Inspector: 2 more CBI to probe Sathankulam case Corona to the authorities

சாத்தான்குளம் வழக்கை விசாரிக்கும் மேலும் 2 சி.பி.ஐ. அதிகாரிகளுக்கு கொரோனா