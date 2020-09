மாநில செய்திகள்

மாற்று திறனாளிகளுக்கு 5 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்க கோரி மனு - 6 வாரத்தில் பரிசீலித்து முடிவெடுக்க தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + Petition seeking 5% reservation for the alternatively abled - Chennai High Court orders Tamil Nadu government to consider and decide within 6 weeks

