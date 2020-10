மாநில செய்திகள்

சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்காக பூண்டி ஏரியில் இருந்து செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு நீர் திறப்பு + "||" + Opening of water from Poondi Lake to Sembarambakkam Lake for drinking water needs of Chennai

சென்னையின் குடிநீர் தேவைக்காக பூண்டி ஏரியில் இருந்து செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு நீர் திறப்பு