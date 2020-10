மாநில செய்திகள்

தசரா பண்டிகையையொட்டி உயர்நீதிமன்றத்திற்கு அக்.17 முதல் 27ம் தேதி வரை விடுமுறை + "||" + The High Court will be closed from October 17 to 27 in connection with the Dasara festival

