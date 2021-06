மாநில செய்திகள்

நல வாரியத்தில் பதிவு செய்த கட்டுமான தொழிலாளர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி சிறப்பு முகாம் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + MK Stalin started the Corona Vaccine Special Camp for construction workers registered with the Welfare Board

