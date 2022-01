மாநில செய்திகள்

திருவொற்றியூரில் தயாரிக்கப்பட்ட பி.எஸ்.எல்.வி. ராக்கெட் இடைநிலை அமைப்பு கருவி இஸ்ரோவிடம் ஒப்படைப்பு + "||" + PSLV manufactured in Tiruvottiyur. Handing over of Rocket Intermediate System Tool to ISRO

