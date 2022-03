மாநில செய்திகள்

ஆவின் பொருட்கள் விலை உயர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல் + "||" + O. Panneerselvam insists that the price hike of spirit products should be canceled

ஆவின் பொருட்கள் விலை உயர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் வலியுறுத்தல்