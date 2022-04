மாநில செய்திகள்

கரூர்-கோவை நெடுஞ்சாலையில் உள்ள இருசக்கர வாகன ஷோரூமில் தீ விபத்து + "||" + Fire at two-wheeler showroom on the Karur-Coimbatore highway

கரூர்-கோவை நெடுஞ்சாலையில் உள்ள இருசக்கர வாகன ஷோரூமில் தீ விபத்து