மாநில செய்திகள்

சுப்ரீம் கோர்ட்டின் கருத்து சவுக்கடி: 7 பேர் விடுதலைக்கான தீர்மானத்துக்கு உடனடி ஒப்புதல் தரவேண்டும் + "||" + Supreme Court opinion whip: 7 must immediately approve the resolution for release

சுப்ரீம் கோர்ட்டின் கருத்து சவுக்கடி: 7 பேர் விடுதலைக்கான தீர்மானத்துக்கு உடனடி ஒப்புதல் தரவேண்டும்