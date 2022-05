மாநில செய்திகள்

"திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் மின் வெட்டும் வந்துவிடும்" - ஓ.பன்னீர்செல்வம் + "||" + "If DMK comes to power, there will be power cuts" - O. Panneerselvam

