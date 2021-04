சட்டசபை தேர்தல் - 2021

தமிழகம் முழுவதும் மதியம் 1 மணி நிலவரப்படி 39.61% வாக்குகள் பதிவு + "||" + Morning all over Tamil Nadu As of 1 p.m. 39.61% of the vote was recorded

