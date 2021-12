உலக செய்திகள்

2025ம் ஆண்டுக்கு பின் மோட்டார் பைக்குகளுக்கு தடை; ஹனோய் நகரம் முடிவு + "||" + Ban on motorbikes after 2025; End of Hanoi city

2025ம் ஆண்டுக்கு பின் மோட்டார் பைக்குகளுக்கு தடை; ஹனோய் நகரம் முடிவு