உலக செய்திகள்

உக்ரைன் போரில் கடந்த ஒரே மாதத்தில் 7 ரஷிய ராணுவ தலைமை அதிகாரிகள் பலி; அதிர்ச்சி தகவல்..! + "||" + 7 Russian Generals Killed In Ukraine War So Far, Say Western Officials

உக்ரைன் போரில் கடந்த ஒரே மாதத்தில் 7 ரஷிய ராணுவ தலைமை அதிகாரிகள் பலி; அதிர்ச்சி தகவல்..!