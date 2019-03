கிரிக்கெட்

முதலாவது ஒரு நாள் கிரிக்கெட்டில் இலங்கையை எளிதில் வீழ்த்தியது தென்ஆப்பிரிக்கா + "||" + South Africa was the first to beat Sri Lanka in one-day cricket

முதலாவது ஒரு நாள் கிரிக்கெட்டில் இலங்கையை எளிதில் வீழ்த்தியது தென்ஆப்பிரிக்கா