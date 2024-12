#Pushpa2TheRule crosses Massive 1292 CRORES GROSS in 10 days The HIGHEST GROSSER OF INDIAN CINEMA IN 2024 ❤Book your tickets now!️ https://t.co/eJusnmNS6Y#2024HighestGrosserPushpa2#Pushpa2#WildFirePushpaIcon Star @alluarjun @iamRashmika @aryasukku… pic.twitter.com/tfNoIgsg78