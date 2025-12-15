அருண் விஜய்யின் “ரெட்ட தல” டிரெய்லர் வெளியானது
அருண் விஜய்யின் ‘ரெட்ட தல’ படம் வரும் 25ம் தேதி வெளியாகிறது.
சென்னை,
தமிழ் சினிமாவில் குறிப்பிடத்தக்க நடிகர்களில் ஒருவர் அருண் விஜய். இவர் தற்போது கிரிஷ் திருக்குமரன் இயக்கத்தில் ‘ரெட்ட தல’ என்ற படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படத்தில் அருண் விஜய் இரட்டை வேடங்களில் நடிக்கிறார். இப்படத்தில் தான்யா ரவிச்சந்திரன், சித்தி இத்னானி உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர். பிடிஜி யுனிவர்சல் நிறுவனம் தயாரிக்க சாம்.சி.எஸ் இப்படத்திற்கு இசையமைத்துள்ளார்.
இந்த படத்தில் அருண் விஜய் வித்தியாசமான கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருப்பதாகவும், ‘ரெட்ட தல’ படம் அடுத்தடுத்த திருப்பங்களுடன் உருவாகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ‘ரெட்ட தல’ படத்தின் ‘கண்ணம்மா’ பாடலை தனுஷ் பாடியிருந்தார். இந்தப் பாடல் ரசிகர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பை பெற்றது.
இந்த நிலையில், ‘ரெட்ட தல’ படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகியுள்ளது. இப்படம் வரும் 25ம் தேதி வெளியாகிறது.