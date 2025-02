ஆர்யாவின் "மிஸ்டர் எக்ஸ்" பர்ஸ்ட் சிங்கிள் வெளியானது

Happy birthday @dhibuofficial brother Thank you so much for this beautiful song A new symbol of love ❤️ #Haiyodi from #MrX out now.▶️ https://t.co/vipcpNyx54A @dhibuofficial musical. Sung by @KapilKapilan_Lyrics by @KrithikaNelsonProduced by @lakku76 #Maverik… pic.twitter.com/idETrsIc1z