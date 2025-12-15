அனஸ்வராவின் ’சாம்பியன்’ - டிரெய்லர் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

CHAMPION Trailer releasing on December 16th
தினத்தந்தி 15 Dec 2025 11:07 PM IST
இப்படம் வருகிற 25-ம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

சென்னை,

மகாநதி, சீதா ராமம் போன்ற கிளாசிக் படங்களை தயாரித்த ஸ்வப்னா சினிமா தற்போது ஸ்ரீகாந்தின் மகன் ரோஷன் நடிப்பில் ’சாம்பியன்’ என்ற படத்தைத் தயாரித்துள்ளது.

இதில் , கதாநாயகியாக மலையாள நடிகை அனஸ்வரா நடித்திருக்கிறார். இதன் மூலம் அவர் தெலுங்கில் அறிமுகமாகிறார். இப்படத்தில் அவர் சந்திரகலா என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கிறார். இப்படம் வருகிற 25-ம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

இந்நிலையில், இப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகும் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, நாளை டிரெய்லர் வெளியாக இருக்கிறது. தேசிய விருது பெற்ற திரைப்பட இயக்குநர் பிரதீப் அத்வைதம் இயக்கும் இப்படத்திற்கு மிக்கி ஜே மேயர் இசையமைத்துள்ளார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

