ரூ.1 கோடி சம்பளம் வாங்கிய முதல் நடிகை...யார் தெரியுமா..?
இந்திய சினிமாவில் முதன்முதலில் ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிய முதல் ஹீரோ சிரஞ்சீவி.
சென்னை,
90களுக்குப் பிறகு, தென்னிந்தியத் திரைப்படத் துறை வளர்ச்சியடைய தொடங்கியது. பல படங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றன. அந்த நேரத்தில், மக்கள் திரையரங்குகளுக்கு அதிகம் வந்தனர். இதன் காரணமாக ஒரு படத்திற்கு ரூ. 50 லட்சம் சம்பளம் வாங்கிய நடிகர்கள் ரூ. 1 கோடிக்கு மேல் வாங்கினர். அந்த நேரத்தில், ஒரு கதாநாயகி நட்சத்திர ஹீரோக்களுக்குப் போட்டியாக, ஒரு படத்திற்கு ரூ. 1 கோடிக்கு மேல் சம்பளம் வாங்கினார்.
அவர் யார் தெரியுமா?.அவர் வேறு யாருமல்ல, மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவி தான். அந்த நேரத்தில், அவர் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி போன்ற துறைகளில் அனைத்து நட்சத்திர ஹீரோக்களுடனும் நடித்தார்.
இந்திய சினிமாவில் முதன்முதலில் ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பளம் வாங்கிய முதல் ஹீரோ சிரஞ்சீவி. அதன் பிறகு, நடிகை ஸ்ரீதேவி இதே போன்ற சம்பளத்தைப் பெற்றார். தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, மலையாளம் மற்றும் கன்னட மொழிகளில் பல வெற்றிப் படங்களில் நடித்தார்.
1993 ஆம் ஆண்டு வெளியான 'ரூப் கி ராணி சொரோம் கா ராஜா' என்ற இந்தி படத்திற்காக நடிகை ஸ்ரீதேவி ஒரு கோடி ரூபாய் சம்பளம் பெற்றார். அனில் கபூர் முக்கிய வேடத்தில் நடித்த இந்தப் படத்தை போனி கபூர் தயாரித்தார். அந்த நேரத்தில், அமிதாப், கமல்ஹாசன் போன்ற நட்சத்திர ஹீரோக்கள் மட்டுமே கோடிகளில் சம்பளம் வாங்கினார்கள்.