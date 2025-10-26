ஜி.டி.நாயுடுவின் வாழ்க்கை வரலாற்று படம்.. பர்ஸ்ட் லுக் டீசர் வெளியீடு

தினத்தந்தி 26 Oct 2025 8:27 PM IST
மறைந்த விஞ்ஞானி ஜி.டி.நாயுடுவின் வாழ்க்கை கதையில் ஜி.டி நாயுடுவாக மாதவன் நடிக்கிறார்.

சென்னை,

நிஜ வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு துறையில் சாதனை செய்தவர்களின் வாழ்க்கையை அடிப்படையாகக் கொண்டு திரைப்படங்கள் அவ்வப்போது உருவாகி வருகிறது. அந்த வகையில் முன்னாள் இஸ்ரோ விஞ்ஞானி நம்பி நாராயணனின் வாழ்க்கை வரலாற்று படத்தை 'ராக்கெட்ரி: தி நம்பி எபெக்ட்' என்ற பெயரில் மாதவன் இயக்கி நடித்திருந்தார். இப்படம் கடந்த 2022ம் ஆண்டு வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. வர்கீஸ் மூலன் பிக்சர்ஸ் மற்றும் ட்ரைகலர் பிலிம்ஸ் நிறுவனங்கள் தயாரித்த இப்படம் சிறந்த திரைப்படத்திற்கான தேசிய விருதை பெற்றது.

அதனை தொடர்ந்து எந்திரவியல் மற்றும் விவசாயம் சார்ந்த துறைகளில் எண்ணற்ற ஆராய்ச்சிகளை செய்த மறைந்த விஞ்ஞானி ஜி.டி.நாயுடுவின் வாழ்க்கை வரலாறு படத்தில் மாதவன் நடிக்கிறார். இப்படத்தை 'ராக்கெட்ரி: தி நம்பி எபெக்ட்' படத்தை தயாரித்திருந்த அதே தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் இணைந்து தயாரிக்கின்றன. ஜி.டி. நாயுடுவின் பிறந்த இடமான கோயம்புத்தூரில் இப்படத்திற்கான படப்பிடிப்பு தொடங்கியது.

இப்படத்தின் டைட்டில் போஸ்டர் சமீபத்தில் வெளியானது. அதன்படி, இப்படத்திற்கு 'ஜி.டி.என்' என்ற தலைப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இப்படத்தில் யோகி பாபு, ஜெயராம், பிரியாமணி ஆகிய முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க உள்ளதாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில் ‘ஜி.டி.என்’ படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் டீசரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.

