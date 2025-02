'குடும்பஸ்தன்' படக்குழுவை நேரில் அழைத்து பாராட்டிய கமல்ஹாசன்

When team #Kudumbasthan met #Ulaganayagan @ikamalhaasan sir ❤️Our entire team is overwhelmed with your words of appreciation sir @Cinemakaaranoff @Manikabali87 @saanvemegghana @vinoth_offl @gurusoms @DirRajeshwark @VaisaghOfficial @prasannaba80053 pic.twitter.com/MqfaFHx8gP