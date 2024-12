A quest for gold and justice buried deep in the pages of history!Stream the epic #Thangalaan, now on @netflix ️@Thangalaan @chiyaan @beemji @GnanavelrajaKe #StudioGreen @officialneelam @parvatweets @MalavikaM_ @PasupathyMasi @DanCaltagirone @thehari___ @preethy_karan… pic.twitter.com/5ymQNVa9ot