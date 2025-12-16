பிரீத்தியின் ‘படாங்’ டிரெய்லர் வெளியீடு
இப்படம் வருகிற 25-ம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளது.
சென்னை,
பிரணவ் கவுசிக்,பிரீத்தி பகதலா மற்றும் வம்சி பூஜித் ஆகியோர் முக்கிய வேடங்களில் நடித்திருக்கும் படம் படாங். இந்தப் படத்தை பிரணீத் பிரதிபதி இயக்கியுள்ளார். இப்படம் வருகிற 25-ம் தேதி திரைக்கு வர உள்ளது.
இந்நிலையில், இந்தப் படத்தின் டிரெய்லரை தயாரிப்பாளர்கள் வெளியிட்டுள்ளனர். டிரெய்லரின் படி, இந்தப் படத்தின் கருத்து 3 கதாபாத்திரங்களைச் சுற்றி வருகிறது. இந்தப் படத்தின் கதை பழையதாக இருந்தாலும், இன்றைய இளைஞர்களைக் கவரும் வகையில் இயக்குநர் பிரணீத் பிரதிபதி இந்தப் படத்தை உருவாக்கியுள்ளார் என்பது டிரெய்லரிலிருந்து தெளிவாகிறது.
கவுதம் மேனன் உள்ளிட்ட நடிகர்களும் இந்தப் படத்தில் முக்கிய வேடங்களில் நடித்திருப்பதால், அது இளம் பார்வையாளர்கள் மத்தியில் மட்டுமல்ல, அனைத்து தரப்பு பார்வையாளர்களையும் கவரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Related Tags :
Next Story