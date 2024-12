'புஷ்பா 2' படத்தின் 'பீலிங்ஸ்' பாடல் வெளியீடு

It's time for the Mass Blockbuster Song to energize your playlist #Peelings song out now❤Telugu - https://t.co/eqUYHCFLOLHindi - https://t.co/Cm8rQThjYZTamil - https://t.co/p46F95dze0Malayalam - https://t.co/W2zCQ8E9RaKannada - https://t.co/Lx7CNHxYLjBengali -… pic.twitter.com/ges5kpVdnO