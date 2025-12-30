ராஜ் பி. ஷெட்டியின் அடுத்த படம்...டீசர் வெளியீடு
இப்படம் அடுத்தாண்டு பிப்ரவரி 6 அன்று வெளியாகிறது.
சென்னை,
'சு பிரம் சோ' படத்தின் வெற்றிக்குப் பிறகு, ராஜ் பி. ஷெட்டி நடிப்பில் வெளியான படம் '45'. சமீபத்தில் வெளியான இப்படம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது. ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வெவ்வேறு வேடங்களில் தோன்றி, ராஜ் தனது சொந்த பாணியில் பார்வையாளர்களின் இதயங்களை வென்று வருகிறார்.
இப்போது அவரது அடுத்த படம் 'ரக்காசபுரதோல்' ரிலீஸுக்கு தயாராகி உள்ளது. இதற்கிடையில், இந்த படத்தின் டீசர் வெளியாகி உள்ளது. இதில், ராஜ் பி. ஷெட்டி வித்தியாசமான கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
'ரக்கசபுரடோல்' படம் அடுத்தாண்டு பிப்ரவரி 6 அன்று வெளியாகிறது. இதில், ராஜ் பி. ஷெட்டியுடன் பி. சுரேஷ், ஸ்வாதிஷ்டா கிருஷ்ணா, அர்ச்சனா கொட்டைகே மற்றும் பலர் நடித்திருக்கின்றனர்.
