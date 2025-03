'ஆர்.சி 16' - சிவராஜ்குமாரின் லுக் டெஸ்ட் புகைப்படம் வைரல்

Look test done ✅A terrific look locked Karunada Chakravarthy @NimmaShivanna Garu will soon join the sets of #RC16 and begin shooting for his role ❤️#RamCharanRevoltsGlobal Star @AlwaysRamCharan @NimmaShivanna #JanhviKapoor @BuchiBabuSana @arrahman @RathnaveluDop… pic.twitter.com/nPuECCiyFV