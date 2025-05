"ரெட்ரோ" படத்தின் "எதற்காக மறுபடி" வீடியோ பாடல் வெளியீடு

பாரியும் நோக்கினான்!!2 broken hearts intertwined by a hauntingly beautiful tune ✨Here is the #EdharkagaMarubadi - #PaariVersion from #Retro▶️ https://t.co/IhIhFevA7NA @Music_Santhosh MusicalSinger: #AnanthuLyricist: @Lyricist_Vivek#RetroRunningSuccessfully #TheOneWon… pic.twitter.com/BMTX9DBWSp