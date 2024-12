Action, fire, and unstoppable GOOD VIBES! Baby John brings it all! ❤️#BabyJohnTrailer out now!: https://t.co/Nhrt9Xnbaq#BabyJohn will see you in the cinemas this Christmas, on Dec 25.#JyotiDeshpande @MuradKhetani @priyaatlee @Atlee_dir @Varun_dvn @KeerthyOfficial… pic.twitter.com/8R1L4iiIw9