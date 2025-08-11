"இந்திரா" படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது

இந்திரா படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது
தினத்தந்தி 11 Aug 2025 8:36 AM IST
வசந்த் ரவி நடித்த ‘இந்திரா’ படம் ஆகஸ்ட் 22ம் தேதி வெளியாகிறது.

சென்னை,

தரமணி, ராக்கி, ஜெயிலர் படங்களின் மூலம் கவனம் பெற்ற நடிகரான வசந்த் ரவி. இவர் தற்போது 'இந்திரா' என்கிற படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இயக்குநர் சபரிஸ் நந்தா இயக்கத்தில் கிரைம் திரில்லர் கதையாக உருவான இப்படத்தில் நடிகர்கள் கல்யாண் மாஸ்டர், சுனில், அனிகா சுரேந்திரன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.

வசந்த் ரவி கதாநாயகனாக நடிக்கும் இப்படத்தில் இவருக்கு ஜோடியாக மெஹ்ரின் பிரசன்டா நடிக்கிறார். இப்படத்திற்கு 'சொப்பன சுந்தரி' படத்திற்கு இசையமைத்த அஜ்மல் தசீன் இசையமைக்கிறார். பிரபாகரன் ராகவன் ஒளிப்பதிவை மேற்கொள்கிறார்.

சமீபத்தில் 'இந்திரா' படத்தின் கதாபாத்திர அறிமுக வீடியோவை படக்குழுவினர் வெளியிட்டனர். மருத்துவம், பிரேத பரிசோதனைப் பின்னணியில் காட்சிகள் அமைந்ததுள்ளதால் ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இப்படம் ஆகஸ்ட் 22ம் தேதி வெளியாகிறது.

இந்த நிலையில், படத்தின் ரிலீஸ் தேதி நெருங்கி வருவதால் படக்குழு இந்திரா படத்தின் டிரெய்லரை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த டிரெய்லர் மக்களின் கவனத்தை ஈர்த்துவருகிறது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

