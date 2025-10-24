"பாகுபலி தி எபிக்" படத்தின் டிரெய்லர் வெளியானது!
"பாகுபலி தி எபிக்" படத்தை வருகிற அக்டோபர் மாதம் 31ந் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியிட உள்ளனர்.
எஸ்.எஸ்.ராஜமவுலி இயக்கத்தில் பிரபாஸ் நடிப்பில் கடந்த 2015-ம் ஆண்டு வெளியான படம் 'பாகுபலி'. இதில் அனுஷ்கா, ரம்யாகிருஷ்ணன்,ராணா டகுபதி, நாசர், சத்யராஜ் மற்றும் பலர் முன்னணி கதாப்பாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர். இந்த திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றியை பெற்று ரூ.1800 கோடிக்கும் மேல் வசூல் செய்துள்ளது. அதனை தொடர்ந்து கடந்த 2017-ம் ஆண்டு பாகுபலி 2 வெளியாகி அதுவும் பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்றது. உலகம் முழுவதும் பெரும் வரவேற்பை பெற்று ரூ.1000 கோடிக்கு மேல் வசூலித்தது.
இப்படத்தின் முதல் பாகம் வெளியாகி 10 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்த நிலையில் 'பாகுபாலி' படத்தை ரி-ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளது. அதன்படி இரண்டு பாகங்களையும் இணைத்து ஒரே படமாக "பாகுபலி தி எபிக்" என்ற பெயரில் வருகிற அக்டோபர் மாதம் 31ந் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. இந்த படம் 3 மணி 45 நிமிட நேரம் ரன் டைம் கொண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், பாகுபலி தி எபிக் படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி உள்ளது. இந்த டிரெய்லர் நல்ல வரவேற்பை பெற்று படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்க செய்துள்ளது.