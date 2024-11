2 நாட்களில் 3 கோடி பார்வையாளர்களை கடந்த 'தக் லைப்' படத்தின் ரிலீஸ் தேதி டீசர்

The Thugs have taken over!#ThugLife Release Date Teaser Hits 25 Million Views#ThugLifeFromJune5th in Cinemas Worldwide#KHBirthdayCelebrations#HBDKamalHaasanTamil - https://t.co/uveSa7Pu5c #KamalHaasan #ManiRatnam #SilambarasanTR A #ManiRatnam Film@ikamalhaasan… pic.twitter.com/TDJFb1WSS4