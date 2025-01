மணிகண்டன் நடித்த 'குடும்பஸ்தன்' படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகும் தேதி அறிவிப்பு

The family fun is set to begin #Kudumbasthan - Trailer from TOMORROW! Catch the film in theatres from 24th January! @Cinemakaaran @saanvemegghana @vinoth_offl @gurusoms @DirRajeshwark @VaisaghOfficial @prasannaba80053 @EditrKannanBalu @Kumarksamy @thinkmusicindia pic.twitter.com/vWITpDUJak