அனன்யா பாண்டேவின் புதிய பட டிரெய்லர் வெளியீடு
இப்படம் வருகிற 25-ம் தேதி வெளியாகிறது.
மும்பை,
'பதி பத்னி அவுர் வோ' படத்திற்குப் பிறகு, கார்த்திக் ஆர்யன் மற்றும் அனன்யா பாண்டே மீண்டும் இணைந்து நடிக்கும் படம் 'து மேரி மைன் தேரா மைன் தேரா து மேரி'.
இதனை 'சத்யபிரேம் கி கதா'-வை இயக்கிய சமீர் வித்வான்ஸ் இயக்கி இருக்கிறார். கரண் ஜோஹரின் தர்மா புரொடக்சன்ஸ் தயாரித்துள்ளார்.
இப்படம் வருகிற கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு வருகிற 25-ம் தேதி வெளியாகிறது. இந்நிலையில், மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இப்படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி இருக்கிறது.
