- செய்திகள்
- சினிமா
- வெப்ஸ்டோரி
- விளையாட்டு
- வணிகம்
- கல்வி/வேலைவாய்ப்பு
- ஆன்மிகம்
- ஜோதிடம்
- தலையங்கம்
- ஆரோக்யம்
- இ-பேப்பர்
- புகார் பெட்டி
- ஸ்பெஷல்ஸ்
- DT Apps
இணையத்தில் வைரலாகும் விஜய் தேவரகொண்டாவின் சிறிய வயது புகைப்படம்
விஜய் தேவரகொண்டா தற்போது கீர்த்தி சுரேஷுடன் நடித்து வருகிறார்.
சென்னை,
ஸ்ரீ சத்ய சாய் பாபாவின் 100வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு விஜய் தேவரகொண்டா தனது சிறிய வயது புகைப்படத்தைப் வெளியிட்டு தனது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியுடன் ஆச்சரியப்படுத்தினார்.
விஜய் தேவரகொண்டா புட்டபர்த்தியில் உள்ள ஸ்ரீ சத்ய சாய் மேல்நிலைப் பள்ளியில் படித்தார். இந்தப் புகைப்படம் அப்போது எடுக்கப்பட்டது.
இந்த புகைப்படம் தற்போது இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. விஜய் தேவரகொண்டா தற்போது கீர்த்தி சுரேஷுடன் உட்பட பல படங்களில் பணியாற்றி வருகிறார்.
விளையாட்டு
சினிமா
ஸ்பெஷல்ஸ்
Group sites
எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு
Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemapகாப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire