விஜய் ரசிகர்களே ரெடியா...ஜனநாயகன் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் அப்டேட்
கரூர் சம்பவத்தை தொடர்ந்து 'ஜனநாயகன்' படத்தின் அப்டேட்டை படக்குழுவினர் வெளியிடாமல் இருந்தனர்
சென்னை,
தமிழ் சினிமாவின் உச்ச நட்சத்திரமான விஜய், தற்போது எச்.வினோத் இயக்கத்தில் ‘ஜனநாயகன்' படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். தீவிர அரசியலில் களமிறங்கி இருக்கும் விஜய் நடிக்கும் கடைசி படம் இதுதான் என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் படத்துக்கு சினிமா தாண்டி அரசியல் களத்திலும் எதிர்பார்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. வழக்கமான விஜய் படம் போன்று இல்லாமல், இந்த படத்தில் அரசியல் நெடி அதிகம் இருப்பதாக தெரிய வந்துள்ளது. படத்தில் பஞ்ச் வசனங்களுக்கும் குறைவில்லையாம்.
இந்த படம், அடுத்த ஆண்டு (2026) பொங்கல் பண்டிகையில் திரைக்கு வருகிறது. இதில் பூஜா ஹெக்டே, மமிதா பைஜு, பிரியாமணி, பாபி தியோல், கவுதம் மேனன், நரேன் ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைத்து வருகிறார்.இந்த நிலையில், 'ஜனநாயகன்' படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் குறித்த தகவல் கிடைத்துள்ளது.
'ஜனநாயகன்' பர்ஸ்ட் சிங்கிள் தீபாவளிக்கு வெளியாகும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் கரூர் சம்பவத்தை தொடர்ந்து 'ஜனநாயகன்' படத்தின் அப்டேட்டை படக்குழுவினர் வெளியிடாமல் இருந்தனர்.இந்த நிலையில், 'ஜனநாயகன்' படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் குறித்த தகவல் கிடைத்துள்ளது.
ஜனநாயகன் படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்கிள் நவம்பர் முதல் வாரத்தில் வெளியாக உள்ளது. இது தொடர்பான அறிவிப்பு நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் புதிய போஸ்டருடன் வெளியாகிறது. இந்த பாடலை விஜய் பாடியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த தகவல் விஜய் ரசிகர்கள் மத்தியில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.