விஜய் சேதுபதியின் "தலைவனின் தலைவி" படத்தின் பாடல் அப்டேட்

A Vibe-aana sambavam on your way First single Pottala Muttaye drops on June 9A Santhosh Narayanan Musical ⚡️#ThalaivanThalaivii @VijaySethuOffl @MenenNithya @pandiraaj_dir @Music_Santhosh @thinkmusicindia @mynnasukumar @PradeepERagav pic.twitter.com/KH9LQfVH61