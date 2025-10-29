’ஆர்யன்’ படத்தின் தெலுங்கு ரிலீஸ் தேதி மாற்றம்
விஷ்ணு விஷாலின் கிரைம் திரில்லர் படமான ஆர்யன், வருகிற 31 ஆம் தேதி தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில் ஒரே நேரத்தில் வெளியாகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், தெலுங்கு ரிலீஸ் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. தெலுங்கு பதிப்பு நவம்பர் 7-ம் தேதி திரைகளில் வெளியாக உள்ளது. ரவி தேஜாவின் மாஸ் ஜதாரா மற்றும் எஸ்.எஸ். ராஜமவுலியின் பாகுபலி: தி எபிக் ஆகிய படங்கள் 31-ம் தேதி வெளியாக உள்ளதால் விஷ்ணு விஷால் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளார்.
ரவி தேஜா -ஸ்ரீலீலா நடிப்பில் உருவாகி இருக்கும் மாஸ் ஜதாரா திரைப்படம் வருகிற 31 ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது. பிரபல எழுத்தாளர் பானு போகவரபு இப்படத்தை இயக்கியுள்ளார்.
