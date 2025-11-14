கோட்டயம் ஏற்றுமானூர் மகாதேவர் கோவில்
கேரளாவில் உள்ள சிவன் ஆலயங்களில் மனதில் அமைதியை தரும் ஆலயமாக ஏற்றுமானூர் மகாதேவர் கோவில் உள்ளது. இங்குள்ள சிவபெருமான் ‘ஏற்றுமானூரப்பன்’ என்ற திருநாமத்துடன் அழைக்கப்படுகிறார். இவர், தன்னை நம்பி வரும் பக்தர்களின் கோரிக்கையை நிறைவேற்றி வைக்கிறார் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது. இந்த ஆலயத்தின் முக்கிய வழிபாடாக, இங்குள்ள அணையா விளக்குக்கு எண்ணெய் வாங்கி ஊற்றுகிறார்கள்.
தல சிறப்பு
சில காலங்களுக்கு முன்பு, பக்தர் ஒருவர் ஒரு பெரிய தூக்கு விளக்குடன் கோவிலுக்கு வந்துள்ளார். அவர் ‘‘நான் பட்டினியாயிருக்கேன். யாராவது இந்த பெரிய விளக்கை எடுத்துக்கொண்டு ஏதாவது பணம் கொடுங்கள்” என கெஞ்சிக் கேட்டார். ஆனால் அவரது பேச்சை கோவில் நிர்வாகிகள் யாரும் கண்டுகொள்ளவில்லை. ‘‘பணம் கொடுத்து விளக்கு வாங்கவேண்டிய நிலை ஒன்றும் ஏற்றுமானூரப்பனுக்கு இல்லை’’ என்று ஒருவர் கூற, கூடி நின்றோர் அனைவரும் அவரை கிண்டல் செய்தனர். இதனால் அங்கிருந்து வெளியே வந்த அவர், கண்ணீர் மல்க ‘‘என்னை காப்பாத்து ஏற்றுமானூரப்பா..!’’ என நெஞ்சில் அடித்து கதறினார்.
அப்போது திடீரென பயங்கர இடிமின்னல், சூறாவளிக்காற்றுடன் மழை பெய்தது. அனைவரும் செய்வதறியாது திகைத்தனர். அச்சமயம் திடீரென ஒரு ஆள் அங்கு தோன்றி, பக்தர் கொண்டுவந்த விளக்கை எடுத்து கோவில் பலிபீடம் அருகில் தூக்கி கட்டினார். பின்னர் மழையும், இடியும், சூறாவளியும் நின்றுபோனது. அப்போது அந்த விளக்கில் இருந்து ஜோதி பிரகாசித்தது.
கோவிலில் நின்றவர்கள், பக்தரையும், விளக்கைத் தூக்கி கட்டிய நபரையும் தேடிப் பார்த்தனர். ஆனால் அவர்களை காணவில்லை. பசியென்று கூறி தன்னை நாடிவந்த பக்தரை அவமானப்படுத்தியதை பொறுக்காத ஏற்றுமானூரப்பன், கோவில் நிர்வாகிகளுக்கு பாடம் புகட்டவே இவ்வாறு காற்றையும், மழையையும் அனுப்பி, தன்னுடைய சக்தியை புரியவைத்தார் என்பதை உணர்ந்துகொண்டனர். அன்றிலிருந்து இந்த அணையாவிளக்கு இங்கே எரிந்துகொண்டிருப்பதாக கூறுகிறார்கள்.
கொல்லம் ஆண்டு 720-ல் தான் இங்கே தீப அலங்கார விளக்கு நிறுவப்பட்டது. இங்குள்ள முக்கிய வழிபாடே விளக்குக்கு எண்ணெய் ஊற்றுவதுதான். ஆண்களும், பெண்களும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு எண்ணெய் வாங்கி விளக்கு ஏற்றிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். எப்போதும் அணையாமல் எரிந்துகொண்டிருக்கும் விளக்குகள், இக்கோவில் அக்னி சாந்நித்யம் நிறைந்தது என்பதை நிரூபிக்கின்றன.
கோவில் அமைப்பு
சாலையோரம் பிரமாண்ட நுழைவுவாசல் நம்மை வரவேற்கிறது. நுழைவுவாசலில் இருந்து கோவில் முன்புறம் இருநூறு அடி தூரத்தில் பெரிய மைதானம் காணப்படுகிறது. மைதானத்தை அடுத்து முன்மண்டபம் உள்ளது. முன்மண்டபத்தைத் தொடர்ந்து கேரளபாணி கோபுரம் நம்மை வரவேற்கிறது. கோவிலில் முன்மண்டபத்தை அடுத்து உள்ளே சென்றால் மற்றொரு மண்டபம் உள்ளது. அதற்கடுத்து தங்கத்தில் ஜொலிக்கும் கொடிமரம் காணப்படுகிறது.
அதைத்தாண்டி சென்றால் வட்டவடிவில் செப்புத்தகடு வேய்ந்த கருவறையில் லிங்க வடிவில் சிவபெருமான் அருள்பாலிக்கிறார். கோவில் கருவறை தரைமட்டத்தில் இருந்து சுமார் ஆறடி உயரத்திற்கு மேல் அமைக்கப்பட்டு, அதில் மூன்றடி உயரத்தில் சிவலிங்கம் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் முன்வாசலில் எங்கிருந்தாலும் நாம் பகவானை தரிசிக்க முடியும்.
இந்த கருவறையை ஒட்டியுள்ள தெற்குப்புறத்தில் தட்சிணாமூர்த்தி காட்சி அளிக்கிறார். வடக்குப்பக்கம் சாஸ்தாவுக்கு தனிச் சன்னிதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. கிழக்கு வாசல் எப்போதுமே திறப்பது இல்லை. அங்கே பார்வதி தேவி அருள்பாலிப்பதாக ஐதீகம். கோவில் பிரகாரம் முழுக்க, மரத்தினால் ஆன சிற்ப வேலைப்பாடுகள் காணப்படுகின்றன. மேலும் ஏராளமான சுவரோவியங்களும் காட்சி அளிக்கின்றன. அதில் நடராஜர், சிவதாண்டவ படங்கள் அழகாக உள்ளன. கோவிலில் தாழமண் நம்பூதி குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்தான் பூஜைகள் செய்கிறார்கள்.
இக்கோவிலின் அருகில் உள்ள வைக்கம், கடுத்துருத்தி ஆகிய இடங்களிலும், ஏற்றுமானூரிலும் ஒரேநாளில் சிவலிங்கம் பிரதிஷ்டை செய்ததால் இந்த மூன்று இடங்களிலும் ஒரேநாள் தரிசனம் செய்வது புண்ணியம் தரும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கை. முதலில் நம்பூதிரிகளின் கைவசம் இருந்த கோவில் பின்னர் எட்டுமனையைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு சொந்தமானதாகி இருக்கிறது. எட்டு மனைக்காரர்களின் ஊர் என்பதுதான் பின்னர் ‘எட்டுமானூர்’, ‘ஏற்றுமானூர்’ என்று மருவியதாக கூறுகின்றனர்.
விழாக்கள்
ஆண்டுதோறும் பங்குனி மாதம் பத்து நாள் விழா நடைபெறும். பத்தாம் நாள் ஆறாட்டுவிழா நடக்கும். ஆறாட்டின்போது ஏழு பெரிய மற்றும் ஒரு சிறிய தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட யானை விக்ரகங்கள் வரவேற்று, ஏற்றுமானூரப்பன் பவனி வருவது கண்கொள்ளாக் காட்சியாகும். இதனை ‘ஏழரைப்பொன்னானையில் வரும் ஏற்றுமானூரப்பன்’ என்கிறார்கள். விழாவின் எட்டாம் நாள் நள்ளிரவு பிரதான மண்டபத்தில் சர்வ அலங்காரத்துடன் ஏற்றுமானூரப்பன் காட்சி தருவதை தரிசிக்க கூட்டம் அலைமோதும்.
சிவராத்திரி நாளில் 18 வகையான பூஜைகள் இங்கு நடைபெறும். ஏற்றுமானூரப்பன், தன்னை வேண்டுபவர்களின் நல்லெண்ணங்களை நிறைவேற்றி வைக்கிறார் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது.
அமைவிடம்
கேரள மாநிலம் கோட்டயம் பஸ் நிலையத்தில் இருந்து 12 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இக்கோவில் உள்ளது.