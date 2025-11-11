ஒத்தக்கால் மண்டபம் புற்றிடங்கொண்டீஸ்வரர் கோவில்
புற்றிடங்கொண்டீஸ்வரர் கோவிலில் தமிழ்முறைப்படி பூஜைகள் நடைபெறுவது சிறப்பானதாகும்.
கோயம்புத்தூர் அருகில் ஒத்தக்கால் மண்டபத்தில் அமைந்துள்ளது சுமார் 800 ஆண்டுகள் பழமைவாய்ந்த புற்றிடங்கொண்டீஸ்வரர் கோவில். இத்தல இறைவன் 'புற்றிடங்கொண்டீஸ்வரர்' என்றும், இறைவி 'பூங்கோதை நாயகி' என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். கொங்கு மண்டலத்தை ஆட்சி செய்த சோழர்களில் ஒருவன், இங்கு சிவலிங்கத்தை பிரதிஷ்டை செய்து வழிபட்டு வந்தான். காலப்போக்கில் கோவில் சிதலமடைந்த நிலையில், இங்குள்ள சிவனடியார்கள் ஒன்று சேர்ந்து கோவில் திருப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ஆலய அமைப்பு
ஆலயத்தில் ராஜகோபுரம் அழகுடன் காட்சி அளிக்கிறது. கோவிலில் நுழைந்ததும் கொடி மரம், பலிபீடம் ஆகியவை காணப்படுகிறது. பிரகாரத்தின் தெற்கு பகுதியின் கன்னி மூலையில் விநாயகப்பெருமான் வீற்றிருக் கிறார். வடமேற்கு மூலையில் சுப்பிரமணியர் வீற்றிருந்து அருள்பாலிக்கிறார். இவர் 6 அடி உயரத்தில் நின்ற திருக் கோலத்துடன் காட்சி அளிக்கிறார். சுப்பிரமணியருக்கு அருகிலேயே பைரவர் வீற்றிருக்கிறார்.
கருவறைக்குள் செல்லும் முன்பாக, வழியில் நந்தியம் பெருமான் காணப்படுகிறார். இவரை தரிசித்த பிறகே கருவறையில் வீற்றிருக்கும் மூலவரான புற்றிடங்கொண்டீஸ்வரை தரிசிக்க வேண்டும். சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செய்த திருப்பணியின் காரணமாக, கருவறை சற்று உயரமாக அமைந்துள்ளது. அதன் உள்ளே லிங்கத் திருமேனியராக, இறைவன் புற்றிடங்கொண்டீஸ்வரர் வீற்றிருக்கிறார். அவர் மீது ஆதிசேஷன், குடை போன்று எழுந்தருளியுள்ளார்.
மூலவருக்கு வலதுபுறம் இறைவனைப் போற்றித் தொழுது அருள்பெற்ற 63 நாயன்மார்கள் எழுந்தருளி இருக்கிறார்கள். இவர்களை வணங்கினாலே இறைவனின் அருள் நமக்கு முழுமையாக கிடைக்கும். மூலவர் சன்னிதிக்கு தென்புறத்தில் தட்சிணாமூர்த்தியும், மேற்கில் அண்ணாமலையாரும், வடக்கே பிரம்மாவும், துர்க்கை தேவியும் வீற்றிருந்து அருள்பாலிக்கிறார்கள். மூலவரை வணங்கியவாறே தனிச் சன்னிதியில் சண்டிகேஸ்வரர் எழுந்தருளியிருக்கிறார்.
சுவாமிக்கு இடதுபுறம் அகிலத்தை ரட்சிக்கும் அன்னை பராசக்தி, 'பூங்கோதை நாயகி' என்ற திருநாமத்துடன் இந்த ஆலயத்தில் எழுந்தருளியுள்ளார். நான்கு திருக்கரங்களுடன் கிழக்கு நோக்கிய வண்ணம் நின்ற திருக்கோலத்தில் வீற்றிருக்கிறார். இவரது இரு திருக்கரங்களில் தாமரை ஏந்தியபடியும், மற்ற இரு கரங்களில் அபய ஹஸ்த முத்திரையுடனும் காட்சி தருகிறார்.
அம்மன் சன்னிதிக்கு தெற்கே இச்சா சக்தியும், மேற்கே கிரியா சக்தியும், வடக்கே ஞானசக்தியும் எழுந்தருளி உள்ளனர். அவரை தரிசித்து விட்டு நகர்ந்தால், நடராஜர்-சிவகாமி அம்மாள் சன்னிதி உள்ளது. ஆடல்வல்லானாகிய நடராஜர், இங்கு ஆனந்த தாண்டேஸ்வரராக இருந்து அருள்பாலிக்கிறார்.
திருவிழாக்கள்
இந்த ஆலயத்தில் சித்திரை மாதம் தேர்த்திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. சித்ரா பவுர்ணமி அன்று திருத்தேரோட்டம் நடைபெறுகிறது. தெப்பத் தேர்த் திருவிழாவும் நடக்கிறது. தெப்ப உற்சவம் நடைபெறுவதற்காக, கோவிலுக்கு எதிரே சாலையைக் கடந்து புதிதாக தெப்பக்குளம் ஏற்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. மேலும் பிரதோஷம், சங்கடஹர சதுர்த்தி, மார்கழி திருவாதிரை, ஆனி திருமஞ்சனம், கிருத்திகை, பௌர்ணமி ஆகிய நாட்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடைபெறும்.
இந்த ஆலயத்தில் தமிழ்முறைப்படி பூஜைகள் நடைபெறுவது சிறப்பானதாகும். தமிழில் திருவாசகம், சிவபுராணம், தேவார பாடல்கள் பாடப்பட்டு புற்றிடங்கொண்டீஸ்வரருக்கு சிறப்பு அபிஷேக, அலங்கார பூஜைகள் நடத்தப்படுகிறது. கோவிலில் உள்ள யாகசாலை மண்டபத்தில் தினமும் மாலை 3 மணிக்கு 2 கலசங்களில் சுவாமியையும், அம்மனையும் எழுந்தருள செய்ய சிறப்பு வேள்வி பூஜை நடக்கிறது. இத்தல இறைவனை வழிபடுபவர்களின் வாழ்வில் துன்பம் விலகி, இன்பம் வந்து சேரும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது.
ஆலயம், தினமும் காலை 6 மணி முதல் பகல் 12 மணி வரையிலும், மாலை 3 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரையிலும் பக்தர்கள் தரிசனம் செய்வதற்காக நடை திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்கும்
அமைவிடம்
கோவையில் இருந்து பொள்ளாச்சி செல்லும் சாலையில் சுமார் 15 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒத்தக்கால் மண்டபத்தில் இக்கோவில் அமைந்துள்ளது.