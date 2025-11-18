இந்த வார விசேஷங்கள்: 18-11-2025 முதல் 24-11-2025 வரை

இந்த வார விசேஷங்கள்: 18-11-2025 முதல் 24-11-2025 வரை
தினத்தந்தி 18 Nov 2025 10:28 AM IST
திருவரங்கம் நம்பெருமாள், காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள் தலங்களில் 22-ம் தேதி அலங்கார திருமஞ்சனம்.

இந்த வார விசேஷங்கள்

18-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ஆண்டாளுக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* சுவாமிமலை முருகப் பெருமானுக்கு ஆயிரம் நாமாவளி கொண்ட தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

* வீரவநல்லூர் மரகதாம்பிகை ஊஞ்சல் சேவை.

* சமநோக்கு நாள்.

19-ந் தேதி (புதன்)

* அமாவாசை.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் நரசிம்மருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

* சமநோக்கு நாள்.

20-ந் தேதி (வியாழன்)

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ராமருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருப்பதி ஏழுமலையான் புஷ்பாங்கி சேவை.

* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கக் கவசம் அணிந்து வைரவேல் தரிசனம்.

* திருத்தணி முருகப் பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

21-ந் தேதி (வெள்ளி)

* சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன் தங்கப் பாவாடை தரிசனம்.

* திருத்தணி முருகப் பெருமான் கிளி வாகன சேவை.

* திருவிடைமருதூர் பிரகத்குசாம்பிகை புறப்பாடு.

* திருமாலிருஞ்சோலை கள்ளழகர் கோவிலில் சுந்தரவல்லி தாயார் பவனி.

* சமநோக்கு நாள்.

22-ந் தேதி (சனி)

* திருத்தணி கவுரி விரதம்.

* திருவரங்கம் நம்பெருமாள், காஞ்சிபுரம் வரதராஜப் பெருமாள், திருவள்ளூர் வீரராகவப் பெருமாள் தலங்களில் அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருவைகுண்டம் கள்ளபிரானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

* சமநோக்கு நாள்.

23-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* முகூர்த்த நாள்.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் குளக்கரை ஆஞ்சநேயருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* திருபெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள் புறப்பாடு.

* திருத்தணி முருகப்பெருமானுக்கு பால் அபிஷேகம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

24-ந் தேதி (திங்கள்)

* திருச்சானூர் பத்மாவதி தாயார் ரத உற்சவம்.

* திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் விழா தொடக்கம்.

* திருவெண்காடு, திருக்கழுக்குன்றம், திருக்கடவூர் தலங்களில் 1008 சங்காபிஷேகம்.

* பழனி ஆண்டவர் விழா தொடக்கம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

