இந்த வார விசேஷங்கள்: 4-11-2025 முதல் 10-11-2025 வரை
தினத்தந்தி 4 Nov 2025
நவம்பர் 7-ம் தேதி திருநெல்வேலி காந்திமதி அம்பாள் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி, மாயாவரம் கவுரிநாதர் கடைமுக உற்சவம்.

4-ந் தேதி (செவ்வாய்)

* திருநெல்வேலி காந்திமதி அம்பாள் திருக்கல்யாண உற்சவம் ஆரம்பம்.

* திருக்கோஷ்டியூர் சவுமியநாராயணப் பெருமாள் ஊஞ்சல் உற்சவம்.

* கோவில்பட்டி செண்பக வல்லி அம்மன் உற்சவம் ஆரம்பம்.

* சுவாமிமலை முருகப் பெருமான் தங்கப் பூமாலை சூடியருளல்.

* சமநோக்கு நாள்.

5-ந் தேதி (புதன்)

* பவுர்ணமி.

* மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரர் அன்னாபிஷேகம்.

* தென்காசி உலகம்மை, சங்கரன்கோவில் கோமதியம்மன், தூத்துக்குடி பாகம்பிரியாள், வீரவநல்லூர் மரகதாம்பிகை, பத்தமடை மீனாட்சியம்மன் தலங்களில் விழா தொடக்கம்.

* தஞ்சை பெரியகோவில் பெருவுடையாருக்கு அன்னாபிஷேகம்.

* சமநோக்கு நாள்.

6-ந் தேதி (வியாழன்)

* கார்த்திகை விரதம்.

* திருப்பரங்குன்றம் ஆண்டவர் தங்கமயில் வாகனத்தில் பவனி.

* திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதிப் பெருமாள் கோவிலில் ராமருக்கு அலங்கார திருமஞ்சனம்.

* கீழ்நோக்கு நாள்.

7-ந் தேதி (வெள்ளி)

* திருநெல்வேலி காந்திமதி அம்பாள் ரிஷப வாகனத்தில் பவனி.

* மாயாவரம் கவுரிநாதர் கடைமுக உற்சவம்.

* உத்திரமாயூரம் வள்ளலார் சன்னிதியில் பஞ்ச மூர்த்திகளுடன் உற்சவம் ஆரம்பம்.

* மன்னார்குடி ராஜகோபாலசுவாமி புறப்பாடு.

* மேல்நோக்கு நாள்.

8-ந் தேதி (சனி)

* திருஇந்தளூர் பரிமள ரெங்கநாதர் உற்சவம் ஆரம்பம்.

* திருநெல்வேலி காந்திமதியம்மன் காலை காமதேனு வாகனத்தில் புறப்பாடு.

* வீரவநல்லூர் மரகதாம்பிகை, தென்காசி உலகம்மை, பத்தமடை மீனாட்சி அம்மன் தலங்களில் பவனி வரும் காட்சி.

* சமநோக்கு நாள்.

9-ந் தேதி (ஞாயிறு)

* மாயாவரம் கவுரி மாயூரநாதர் நாற்காலி மஞ்சத்தில் பவனி.

* திருபெரும்புதூர் மணவாள மாமுனிகள் உடையவர் கூட புறப்பாடு.

* திருஇந்தளூர் பரிமள ரெங்கநாதர் சந்திர பிரபையில் பவனி.

* மேல்நோக்கு நாள்.

10-ந் தேதி (திங்கள்)

* முகூர்த்த நாள்.

* பத்ராசலம் ராமபிரான் புறப்பாடு.

* திருநெல்வேலி காந்திமதி அம்மன் அன்ன வாகனத்தில் பவனி.

* உத்திரமாயூரம் வள்ளலார் சன்னிதியில் பஞ்ச மூர்த்திகளுடன் புறப்பாடு.

* சமநோக்கு நாள்.

