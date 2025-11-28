வள்ளியூர் சாமியார்பொத்தையில் முத்துகிருஷ்ண சுவாமி குருபூஜை விழா
டிசம்பர் 4-ந்தேதி மாலையில் சூட்டுப்பொத்தை மீது கார்த்திகை தீபம் ஏற்றும் விழா நடைபெறுகிறது.
வள்ளியூர் சாமியார்பொத்தையில் முத்துகிருஷ்ண சுவாமியின் குருபூஜை விழா ஆண்டுதோறும் 10 நாட்கள் நடைபெறும். அதுபோல் இந்த ஆண்டு 112-வது ஆண்டு குருபூஜை மற்றும் குரு ஜெயந்தி விழா கடந்த 25-ந்தேதி கணபதி பூஜையுடன் தொடங்கியது. விழாவில் தினமும் வசந்த மண்டபத்தில் சுவாமிக்கு சிறப்பு அபிஷேக, அலங்கார தீபாராதனை பூஜை நடைபெறுகிறது. மாலையில் முத்து கிருஷ்ணா சித்திர கூடத்தில் சிறப்பு கலை நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது.
விழாவின் 3-வது நாள் நிகழ்ச்சியாக நேற்று சுவாமிக்கு கணபதி, ருத்ர, லலிதா திரிசதி ஹோம பூஜை நடந்தது. மாலையில் பாரதி பாஸ்கரின் ஆன்மிக சொற்பொழிவு நடந்தது. பின்பு மாதாஜி வித்தம்மா பக்தர்களுக்கு அருளாசி வழங்கினார். இதில் பல ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக வருகிற 30-ந்தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) அதிகாலை 5 மணியளவில் சூட்டுப்பொத்தை மலையடிவாரம் வனவிநாயகர் சன்னதி முன்பிருந்து கிரிவல தேரோட்டம் நடக்கிறது. தேரில் முத்துகிருஷ்ண சுவாமி எழுந்தருள பூஜ்யஸ்ரீ மாதாஜி வித்தம்மா வடம் பிடித்து இழுத்து தேரோட்டத்தை தொடங்கி வைக்கிறார்.
டிசம்பர் 1-ந்தேதி குரு பூஜை விழா நடக்கிறது. 4-ந்தேதி அதிகாலையில் பௌர்ணமியை முன்னிட்டு கிரிவலமும், தொடர்ந்து வசந்த மண்டபத்தில் காலையில் குரு ஜெயந்தி விழாவும், மாலையில் சூட்டுப்பொத்தை மீது கார்த்திகை தீபம் ஏற்றும் விழாவும் நடைபெறுகிறது. விழா நாட்களில் தினமும் மதியம் அன்னதானம் நடைபெறுகிறது. விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை பூஜ்யஸ்ரீ மாதாஜி வித்தம்மா தலைமையில் முத்துகிருஷ்ண சுவாமி மிஷன் நிர்வாகத்தினர் செய்து வருகின்றனர்.