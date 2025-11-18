தூக்க குறைபாடும்.. உடல் பருமனும்..

தூக்க குறைபாடும்.. உடல் பருமனும்..
தினத்தந்தி 18 Nov 2025
எவ்வளவுதான் உடற்பயிற்சி செய்தாலும், உணவு கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றினாலும் சரியாக தூங்கவில்லை என்றால் உடல் எடை குறையாது.

ஆரோக்கியமான உணவுகளை சாப்பிட்டும், தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்தும் கூட உடல் எடை குறையாமல் உடல் பருமன் பிரச்சினையால் அவதிப்படுபவர்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். அதற்கு தூக்கமின்மையும் முக்கிய காரணமாக அமைந்திருக்கிறது. ஆம்! இரவில் சரியாக தூங்காமல் தவிப்பதோ அல்லது 7 மணி நேரத்துக்கும் குறைவாக தூங்குவதோ நல்லதல்ல.

அந்த மோசமான தூக்கம் உடலில் கொழுப்பு எரிப்பு செயல்முறையை மெதுவாக்கும். பசி ஹார்மோனை தூண்டி பசியை அதிகரிக்க செய்யும். வளர்சிதை மாற்றத்திலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். உடலில் கொழுப்பு சேர அனுமதித்துவிடும். காலப்போக்கில் உடல் எடை அதிகரிக்க வழிவகை செய்துவிடும்.

எவ்வளவுதான் கடுமையான உடற்பயிற்சி செய்தாலும், உணவுப்பழக்கத்தில் கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றினாலும் சரியாக தூங்கவில்லை என்றால் உடல் எடை குறையாது. உடல் எடை அதிகரிப்பதற்குத்தான் வழிவகுக்கும்.

