தங்கம் விலை சரிவு: சென்னையில் இன்றைய ரேட் என்ன?

தங்கம் விலை சரிவு: சென்னையில் இன்றைய ரேட் என்ன?
x
தினத்தந்தி 9 Dec 2025 9:44 AM IST
t-max-icont-min-icon

தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.40 குறைந்துள்ளது.

சென்னை,

சர்​வ​தேச பொருளா​தார சூழல், அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்​திய ரூபா​யின் மதிப்பு ஆகிய​வற்​றின் அடிப்படை​யில், தங்​கத்​தின் விலை நிர்​ண​யிக்​கப்​படு​றது. அமெரிக்​கா​வில் இறக்​குமதி செய்​யப்​படும் இந்திய பொருட்​களுக்கு 50 சதவீதம் வரி விதிப்​பு, அமெரிக்க டாலருக்கு நிக​ரான இந்​திய ரூபாயின் மதிப்பு சரிவு உள்ளிட்ட காரணங்​களால், தங்​கம் விலை உயர்ந்​தும், குறைந்தும் வருகிறது

அந்த வகையில் தங்கம் விலை இன்று சரிந்துள்ளது. சென்​னை​யில் 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை, கிராம் ஒன்றுக்கு ரூ.40 குறைந்து , ஒரு கிராம் ரூ.12,000-க்கும், பவுன் ஒன்றுக்கு ரூ.320 என குறைந்து ஒரு பவுன் தங்கம் ரூ.96 ஆயிரத்திற்கு விற்பனை ஆகிறது. வெள்ளி விலை ஒரு கிலோவுக்கு ஆயிரம் உயர்ந்துள்ளது. ஒரு கிலோ வெள்ளி விலை ரூ.1,99,000- க்கு விற்பனையாகிறது.

கடந்த சில நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்

08.12.2025- ஒரு பவுன் ரூ.96,320

07.12.2025- ஒரு பவுன் ரூ.96,320

06.12.2025- ஒரு பவுன் ரூ.96,320

05.12.2025- ஒரு பவுன் ரூ.96,000

04.12.2025- ஒரு பவுன் ரூ.96,160

03.12.2025- ஒரு பவுன் ரூ.96,480

02.12.2025- ஒருபவுன் ரூ.96,320

01.12.2025- ஒரு பவுன் ரூ.96,580

30.11.2025- ஒரு பவுன் ரூ.95,840

29.11.2025-ஒரு பவுன் ரூ.95,840

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X