மேலும் குறைந்த தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?
தங்கம் விலை நேற்று சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து, ஒரு சவரன் ரூ.96 ஆயிரத்து 160-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
சென்னை,
தங்கம் விலை கடந்த மாதம் (அக்டோபர்) 17-ந்தேதி (ஒரு சவரன் ரூ.97,600) புதிய உச்சத்தை தொட்டு அனைவரையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது. பின்னர் விலை குறையத் தொடங்கியது. இதனைத்தொடர்ந்து விலை ஏற்ற-இறக்கத்துடனேயே இருந்து வந்தது. இந்த சூழலில் கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை மீண்டும் உச்சத்தை நோக்கி பயணித்து வருகிறது.
நேற்று முன்தினம் நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.20-ம், சவரனுக்கு ரூ.160-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.12 ஆயிரத்து 60-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.96 ஆயிரத்து 480-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. நேற்று தங்கம் விலை சற்று குறைந்திருந்தது. அதன்படி கிராமுக்கு ரூ.40-ம், சவரனுக்கு ரூ.320-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12,020-க்கும், சவரன் ரூ.96,160-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. வெள்ளி விலை பொறுத்தவரையில் கிராமுக்கு ரூ.1-ம், கிலோவுக்கு ரூபாய் ஆயிரமும் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.200-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2 லட்சத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
தங்கம் விலை
இந்நிலையில் இன்று தங்கம் விலை மேலும் குறைந்துள்ளது. அதன்படி கிராமுக்கு ரூ.20-ம், சவரனுக்கு ரூ.160-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.12,000-க்கும், சவரன் ரூ.96,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. இதன்படி வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.4-ம், கிலோவுக்கு ரூ.4 ஆயிரமும் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.196-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 96 ஆயிரத்திற்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:-
05.12.2025 ஒரு சவரன் ரூ.96,000 (இன்று)
04.12.2025 ஒரு சவரன் ரூ.96,160 (நேற்று)
03.12.2025 ஒரு சவரன் ரூ.96,480
02.12.2025 ஒரு சவரன் ரூ.96,320
01.12.2025 ஒரு சவரன் ரூ.96,560
30.11.2025 ஒரு சவரன் ரூ.95,840