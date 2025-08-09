சற்று குறைந்த தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

சற்று குறைந்த தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன..?
x
தினத்தந்தி 9 Aug 2025 9:58 AM IST
t-max-icont-min-icon

தங்கம் விலை நேற்று வரலாறு காணாத உச்சத்தை எட்டி இருந்தது.

சென்னை,

தங்கம் விலை கடந்த மாதம் 23-ம் தேதி புதிய உச்சத்தை தொட்டது. அன்று ஒரு சவரன் தங்கம் வரலாற்றில் முதல் முறையாக ரூ.75 ஆயிரத்து 40க்கு விற்பனையானது. அதன் பின்னர் தொடர்ந்து தங்கம் விலையில் ஏற்ற இறக்கம் காணப்பட்டு வந்தது. இந்த சூழலில் தங்கம் விலை இந்த மாதம் தொடக்கத்தில் இருந்து மீண்டும் எகிறத் தொடங்கி உள்ளது.

ஒவ்வொரு நாளும் விலை மாற்றத்துடனேயே இருக்கிறது. இதில் பெரும்பாலான நாட்களில் விலை அதிகரித்த வண்ணமே உள்ளது. அந்த வகையில் கடந்த 1-ந்தேதி விலை குறைந்திருந்த நிலையில், அதற்கு மறு நாளில் இருந்து (2-ந்தேதியில் இருந்து) விலை கிடுகிடுவென உயர்ந்து கொண்டே வருவதை பார்க்க முடிகிறது.

கடந்த 6-ந்தேதி ஒரு பவுன் ரூ.75 ஆயிரத்தை தாண்டியது. ஏற்கனவே கடந்த மாதம் (ஜூலை) 23-ந்தேதி ரூ.75 ஆயிரத்தை கடந்து இருந்தது. அதன் பின்னர் மீண்டும் அந்த விலையை தாண்டியது.

இதன் தொடர்ச்சியாக நேற்று முன்தினமும் தங்கம் விலை அதிகரித்து இதுவரை இல்லாத உச்சத்தை அன்றைய நாளில் பதிவு செய்தது. அதாவது, ஒரு சவரன் ரூ.75 ஆயிரத்து 200-க்கு விற்கப்பட்டது. இந்த நிலையில் நேற்றும் விலை உயர்ந்து இருந்தது. நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.9 ஆயிரத்து 400-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.75 ஆயிரத்து 200-க்கும் விற்பனை ஆனது.

நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.70-ம், சவரனுக்கு ரூ.560-ம் உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.9 ஆயிரத்து 470-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.75 ஆயிரத்து 760-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இதன் மூலம் தங்கம் விலை மீண்டும் வரலாறு காணாத புதிய உச்சத்தை தொட்டது.

இந்நிலையில் இன்று தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது. இதன்படி சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.200 குறைந்து ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ. 75 ஆயிரத்து 560 க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. கிராமிற்கு ரூ. 25 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 9 ஆயிரத்து 445க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

வெள்ளி விலையை பொறுத்தவரையில், இன்று மாற்றம் இல்லாமல், ஒரு கிராம் ரூ.127-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 27 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை ஆகி வருகிறது.

பொருளாதாரத்தில் தொடரும் அசாதாரண சூழல், அமெரிக்க வரி விதிப்பு போன்ற காரணங்களினால் தங்கம் விலை உயர்ந்து வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

கடந்த 5 நாட்களில் தங்கம் விலை நிலவரம்:

09.08.2025 ஒரு சவரன் ரூ. 75,560 (இன்று)

08.08.2025 ஒரு சவரன் ரூ. 75,760 (நேற்று)

07.08.2025 ஒரு சவரன் ரூ. 75,200

06.08.2025 ஒரு சவரன் ரூ. 75,040

05.08.2025 ஒரு சவரன் ரூ. 74,960

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper)

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X