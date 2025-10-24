தங்கம் விலை உயர்வு... இன்றைய நிலவரம் என்ன..?

தங்கம் விலை உயர்வு... இன்றைய நிலவரம் என்ன..?
தினத்தந்தி 24 Oct 2025 9:47 AM IST
தங்கம் விலை நேற்று சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்த நிலையில் இன்று உயர்ந்துள்ளது.

சென்னை

தொடர்ந்து உச்சத்தில் இருந்து அனைத்து தரப்பு மக்களையும் விழிபிதுங்க வைத்த தங்கம் விலை, நேற்று முன்தினம் அதிரடியாக குறைந்தது. அன்றைய நாளில் மட்டும் கிராமுக்கு ரூ.460-ம், சவரனுக்கு ரூ.3,680-ம் சரிந்தது. எப்படி விலை ஏற்றம் கண்டதோ, அதே வேகத்தில் சரிந்து விற்பனை ஆனது.

இதன் தொடர்ச்சியாக நேற்று மேலும் தங்கம் விலை குறைந்தது. நேற்றைய நிலவரப்படி, கிராமுக்கு ரூ.40-ம், சவரனுக்கு ரூ.320-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.11,500-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.92 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை ஆனது. இந்த நிலையில் இன்று தங்கம் விலை சற்று உயர்ந்துள்ளது.

அதன்படி சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.320 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.92,320-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ.40 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.11,540-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி விலை நேற்றும் கிராமுக்கு ரூ.1-ம், கிலோவுக்கு ரூ.1,000-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.174-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 74 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. இந்த நிலையில் இன்று மேலும் குறைந்துள்ளது. அதன்படி வெள்ளி விலை கிராமுக்கு ரூ.3-ம், கிலோவுக்கு ரூ.3,000-ம் குறைந்து, ஒரு கிராம் ரூ.171-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1 லட்சத்து 71 ஆயிரத்துக்கும் விற்பனையாகி வருகிறது.

